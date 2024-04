Italiano parla con Cairo: un'opzione rinnovo sempre più sbiadita, anche in caso di Europa League viola

La rumba delle panchine sta per iniziare: tempo un mese e gran parte della Serie A cambierà volto, a partire dalla Fiorentina che è in procinto ormai di salutare Vincenzo Italiano. Secondo il Corriere dello Sport anzi, il tecnico avrebbe già incontrato il patron del Torino Cairo per approfondire alcuni concetti. In teoria sul suo contratto c'è un'opzione rinnovo fino al 2025 che però pare sempre più sbiadita e improbabile, anche in caso di conquista dell'Europa League da parte viola, che sia tramite Conference o campionato.