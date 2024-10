La Lazio aggancia momentaneamente la Fiorentina, in attesa del posticipo viola di domani. Risultati e classifica del Campionato Primavera 1

Per la Fiorentina Primavera, domani è una giornata molto importante. I ragazzi di Galloppa possono mantenere la vetta in solitaria: basterebbe un punto contro il Milan per staccare la Lazio, che intanto ha agganciato i viola con la vittoria di ieri. Ecco i risultati della nona giornata del Campionato, in attesa del posticipo viola.

Risultati della 9^ giornata:

Cesena-Monza 2-2

Lazio-Sampdoria 3-1

Cremonese-Lecce 2-2

Juventus-Roma 1-0

Genoa-Cagliari 1-2

Bologna-Udinese 3-2

Inter-Empoli 3-1

Sassuolo-Torino 3-2

Verona-Atalanta 2-2

Fiorentina-Milan domani ore 18

La CLASSIFICA del Campionato Primavera 1: Fiorentina* 18, Lazio 18, Juventus 16, Sassuolo 16, Inter 15, Torino 15, Bologna 14, Genoa 14, Roma 14, Milan* 13, Cagliari 13, Cremonese 12, Lecce 11, Monza 11, Atalanta 11, Verona 9, Empoli 8, Cesena 7, Sampdoria 5, Udinese 3.

*= una partita in meno.