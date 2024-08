Uno stallo chiama l'altro: Senza Gudmundsson, la mossa con Gonzalez è obbligata

Una situazione di stallo chiama l'altra. Da una parte c'è Albert Gudmundsson, dall'altra Nicolas Gonzalez: senza un movimento del primo (alla Fiorentina), non ci può essere il movimento del secondo (molto probabilmente alla Juventus).

La Fiorentina col Genoa…

Tavola già apparecchiata dei viola con il Genoa, con prestito oneroso (7 milioni), diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo da altri 18 milioni e percentuale su eventuale futura rivendita (10%). Ma le difficoltà del post cessione di Mateo Retegui all'Atalanta ora si fanno sentire tutte.

E i viola con la Juventus

E così l'argentino non si può vendere. Giusto ieri La Gazzetta dello Sport raccontava di un incontro nel fine settimana tra Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, e il diesse viola Daniele Pradè, in cui si erano poste le basi per il trasferimento in bianconero di Nico, ma improvvisamente le macchine hanno dovuto fermarsi in attesa, se ci saranno, di tempi migliori.