Mina celebra la sua prima convocazione: "Felice e motivato, darò il massimo in ogni partita con la passione di sempre"

Dopo aver saltato l'esordio in campionato contro il Genoa, Yerry Mina è stato convocato da Vincenzo Italiano per la gara di stasera contro il Rapid Vienna.

Una bella soddisfazione per il difensore, che ha celebrato l'evento con un post su Instagram: “Felice e motivato - si legge sotto delle sue foto in allenamento al Viola Park - di iniziare questa stagione molto entusiasmante. Con la benedizione di Dio, darò il massimo in ogni partita con la stessa passione e voglia di sempre. Forza Viola!"