Fase ancora molto interlocutoria a livello di ‘bracket’, la composizione del tabellone ad eliminazione diretta della Conference League ma c'è chi si è spinto oltre nei calcoli. La piattaforma Football meets Data ad esempio, ha già tracciato il possibile percorso della Fiorentina, dando per scontato lo sbarco ai quarti di finale, dove le avversarie più probabili sarebbero Lugano e Djurgarden, svizzeri e svedesi (più indietro nelle chance Pafos e Apoel Nicosia).

A livello di probabilità nell'arrivo in semifinale invece, la Fiorentina è stimata al 79%, con il Chelsea al 75%: in sostanza secondo gli statistici, la squadra viola avrebbe qualche chance in più di arrivare fino a quel punto del torneo, dove le due potrebbero anche scontrarsi.