Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha commentato sul proprio canale YouTube la partita fra Fiorentina e Napoli, terminata con una netta sconfitta per i viola.

"Il Napoli è stato impressionante - ha detto Pedullà - un grande approccio e grande prova di forza dei partenopei. Dalla Fiorentina però mi aspetto di più, perché ha un ottimo organico. Non dobbiamo farci condizionare da tre partite, ma l'approccio di ieri è stato sbagliato. Non ha senso parlare della reazione ed enfatizzare gli ultimi venti minuti, perché la squadra è forte e completa in tutti i reparti con una rosa che qualsiasi allenatore vuole allenare. La Viola deve fare più di così”.