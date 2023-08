Zanetti preoccupato per le sorti Baldanzi: "Spero resti con noi tutta la stagione, ma se andrà via servirà un giocatore importante"

Arrivano parole in conferenza stampa dll tecnico dell’Empoli Zanetti, in vista della gara di Coppa Italia, anche di un calciatore in orbita Fiorentina come il classe 2003 Tommaso Baldanzi.

Ecco cosa ha detto l'allenatore empolese: “Baldanzi ha interrotto la preparazione per un problema muscolare ma la settimana prossima rientrerà. Io spero che resti qui con noi per tutta la stagione, ma se dovesse andare via bisognerà rimpiazzarlo con un giocatore altrettanto importante. Lo vedo più come trequartista che come esterno. Può giocare dappertutto ma il suo ruolo ideale per me è in mezzo, sulla trequarti”.