Baldanzi, un sogno costoso per la Fiorentina. Ma Parisi potrebbe non essere l'unico ad arrivare da Empoli

Stojanovic potrebbe lasciare l'Empoli e seguire Parisi alla Fiorentina. Su Il Tirreno viene confermato il fatto che i viola hanno manifestato un certo interesse per il terzino sloveno che viene visto come buon rincalzo per Dodô.

Ma il sogno sarebbe quello di far vestire la maglia viola anche a Tommaso Baldanzi. Un sogno costoso perché anche in questo caso la Fiorentina dovrebbe superare l'asticella dei venti milioni di euro. Una cifra che, si legge ancora sulla fonte citata, se non fermerà le velleità della Fiorentina, quantomeno renderà lunga e complicata la trattativa.