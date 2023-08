Fiorentina in attesa di scongelare Dominguez. Le voci che rimbalzano su Baldanzi, ma l'Empoli per il suo talento...

In attesa di conoscere il futuro di Amrabat, la Fiorentina ha messo nel congelatore Dominguez del Bologna. E' sul giocatore rossoblu che i viola faranno all-in dopo la vendita del nazionale marocchino. A scriverlo stamani è il quotidiano La Nazione.

Intanto, a corrente alternata continuano a rimbalzare voci su Baldanzi dell’Empoli. E' un giocatore che piace alla Fiorentina e ha prospettive di crescita enormi, ma strapparlo all’Empoli (per chiunque) non sarà facile. La base minima di un’operazione del genere supera i 23 milioni di euro e ottenere sconti da un club come quello di Corsi è praticamente impossibile.