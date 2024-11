Altra trasferta europea e altra chance per Kouame. Con Italiano ha anche illuminato la Conference, ma ora...

Non è stato proprio un bel inizio di stagione per Christian Kouame. L'attaccante della Fiorentina, etichettato come ‘riserva’ da quando è tornato a Firenze dopo l'esperienza all'Anderlecht, con Italiano aveva risolto qualche partita, assicurandosi in tal modo anche qualche partenza da titolare. Con Palladino, o meglio, con Kean, le cose sono cambiate. Vista la forma strepitosa dell'italiano, il numero 99 non è mai stato scelto dal primo minuto, se non nella trasferta - quella senza Kean e Gudmundsson - di Genova.

La terza scelta dell'attacco, ma oggi tocca (di nuovo) a Kouame

La gara in cui non ha stoppato mezzo pallone - per parlare in maniera dura - e quella in cui, probabilmente stremato, ha calciato da metà campo floppando malamente la conclusione. Ora, nessuno sta richiedendo un rendimento simile a quello di Kean, ma almeno vicino a quello di Beltran sarebbe auspicabile. La Fiorentina gioca tre competizioni e le riserve devono essere all'altezza delle partite più facili. Ecco che oggi a Cipro Kouame parte con l'obiettivo di trovare la porta, quella che ha sfiorato (palo) a San Gallo e la stessa che avrebbe preso ma poi Hummels ha deciso di ribadire con un autogol. L'APOEL non schiera difensori da Serie A e non c'è miglior occasione nella quale dimostrare al proprio allenatore che le spalle di Kean - almeno nelle partite di Conference - sono coperte.

Beltran comunque lo potrà aiutare

L'alternativa, ad ogni modo, si chiama Beltran. L'argentino, dalla trasferta di Lecce, ha cambiato drasticamente rendimento, arrivando a gol pesanti come il rigore segnato alla Roma. Il problema, o meglio, il motivo per cui potrebbe non giocare si chiama Gudmundsson invece. L'islandese è ancora ai box e ne avrà per un altro po'. Lucas è il suo miglior sostituto in rosa e domenica il Verona è un'altra sfiziosa chance per allungare in classifica. Il momento d'oro va coltivato e le prime punte a disposizione sono giusto queste tre: Kean, Beltran e appunto Kouame. L'ivoriano stasera può prendersi la scena, quella che con Italiano - ogni tanto - illuminava proprio in Conference League.