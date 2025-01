Il punto sul mercato: Monza-Fiorentina è l'occasione giusta per sbloccare Marì. Due Azzurri per rinforzare il centrocampo

In questa giornata caratterizzata dal campo, con la sfida in corso fra Monza e Fiorentina, il mercato ha lanciato alcuni squilli, anche in uscita. Il nome di Ikone è sempre più verso l'addio: alcuni club di Ligue 1, fra cui Nantes, Rennes, Strasburgo e il Lens di Nzola hanno iniziato a sondare il terreno. Sempre verso la porta d'uscita rimane Kouame, ai margini del progetto con Palladino: l'ivoriano ha inoltre un ingaggio importante con i suoi 1,8 milioni di euro annui. Ma adesso divertiamoci con i nomi per il centrocampo.

Tre nomi “caldi” per il centrocampo

Dopo l'arrivo di Folorunsho, sono tornati in quota alcuni profili della Serie A. Il primo è quello di Lovric, già trattato la scorsa estate: tuttavia, la mezzala dell'Udinese è imprescindibile per Runjaic, che sta facendo un ottimo lavoro al suo primo anno in Italia. La novità per la mediana è invece rappresentata da Fagioli. Il centrocampista azzurro della Juventus vuole lasciare Torino a gennaio e Palladino lo accoglierebbe a braccia spalancate. La richiesta di Giuntoli però è alta e le sirene arabe stanno stuzzicando il palato del calciatore in passato fermato per calcioscommesse. Un altro nome per la mediana è infine quello di Cristante: non è un segreto che la Roma brama Kayode e un possibile scambio (ovviamente, non alla pari) si potrebbe imbastire per tappare la falla che Cataldi spesso lascia in mezzo al campo.

Marì vicino, Luiz Henrique un po' meno

Per quanto concerne il capitolo Luiz Henrique, invece, la Fiorentina resta in prima fila. Il brasiliano è il sogno di una notte di mezzo inverno di Pradé: da un po' di giorni, è arrivata un'offerta da 20 milioni più bonus al Botafogo, che però continua a chiederne 30. Il Lione è fuori dai giochi ormai, bloccato dalla federcalcio francese, dunque è tutto nelle mani della società di Commisso. In entrata, è sicuramente più vicina la firma di Pablo Marì: Galliani e la dirigenza gigliata avranno modo di parlare di persona questa sera a Monza, l'arrivo dell'ex Arsenal non è in discussione.