C’è sempre più attesa di vedere come sarà la nuova Fiorentina guidata da Raffaele Palladino che ha iniziato da pochi giorni il ritiro estivo al Viola Park. Per parlare del nuovo allenatore viola Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva Marco Amelia, ex portiere tra le tante di Milan e Livorno, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e compagno di squadra di Palladino nell’esperienza condivisa insieme con la maglia del Genoa.

Amelia, le conosce bene da tempo il nuovo allenatore viola Raffaele Palladino: che Fiorentina ti aspetti con lui e come cambierà?

“Si, conosco bene Raffaele abbiamo giocato e seguito il corso Uefa Pro insieme. E sicuramente lui un allenatore molto diverso da come lo è Vincenzo Italiano; sono convinto che proverà a portare a Firenze il suo modello di calcio adattando la rosa dei giocatori a disposizione”.

Ci racconta un aneddoto su di lui di quando giocate? E a chi lo paragonerebbe come tecnico?

“Abbiamo giocato insieme quando eravamo molto giovani però mi ricordo che segnò subito all’esordio e fu bellissimo. Lui è un tecnico che segue molto il modello di gioco di Gasperini, a cui ha aggiunto alcuni suoi principi gli hanno permesso di fare molto bene nell’esperienza al Monza”.