A Radio24 il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha avuto modo di parlare in maniera approfondita dell’attualità viola, toccando vari temi, a partire dal Viola Park.

Parla così il patron gigliato: “Per prima cosa faccio le corna dopo tutti i complimenti che mi avete fatto. Mi sento molto bene dopo la vittoria di Napoli della Fiorentina. In 96 anni di storia la Fiorentina non ha mai avuto niente di proprietà, quando ho iniziato i lavori del Viola Park pensavo di voler lasciare qualcosa e l'ho fatto. È meraviglioso essere qui tutti uniti, per portare la Fiorentina a fare meglio dell'anno passato. Volevo avere bambini, donne, prima squadra tutti insieme. C'è solo il problema dei cinghiali, che si devono ammazzare".

“Gli obiettivi della Fiorentina? Restano sempre gli stessi, e se si sono alzati me lo tengo per me. Se battiamo l'Empoli, sarà il miglior inizio della Fiorentina da quando ci sono i tre punti. Con Italiano stiamo andando molto bene, sta facendo un grandissimo lavoro. Vogliamo fare meglio e credo che ce la faremo, c'è un'atmosfera magica qui al Viola Park. Invito tutti a venire qui".