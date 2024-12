Nel post gara di Mediaset ha parlato così Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, dopo aver eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia:

"Speravamo di venire a Firenze e fare la prestazione, i ragazzi stasera hanno compiuto qualcosa di straordinario di cui rimarranno fieri i nostri tifosi. E' una partita che rimarrà nella storia dell'Empoli, considerato che all'inizio c'erano cinque giocatori del settore giovanile, contro i titolari della Fiorentina. Meglio ancora per noi che ci siamo misurati con i cosiddetti titolari. Concedetemi un saluto a Edoardo Bove, che siamo andati a trovare in ospedale, gli siamo vicini umanamente.

E' chiaro che quando ci sono venuti a pressare, abbiamo cercato di sfruttare gli spazi liberi. Nel secondo tempo, anche per la qualità della Fiorentina, il primo passaggio lo facevamo verso il nostro portiere e non in avanti. Siamo stati bravi però dopo aver subito la rimonta a riprenderla e poi ai rigori, sotto la curva dei tifosi viola, accogliendo una richiesta della Lega.

Seghetti? Anche stasera ha fatto un paio di interventi prodigiosi, dobbiamo essere bravi noi a far sì che possa continuare a crescere e migliorare. E' un ragazzo che pur molto giovane, dimostra grandissima maturità".