Il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Giacomo Banchelli ha parlato a tuttocagliari.net della partita di domani all'Unipol Domus, intervenendo sulle condizioni della squadra viola e di come i sardi affronteranno la gara: “Per il Cagliari sarà una partita molto difficile e complicata. I viola di Palladino attraversano un ottimo momento di forma: si sono anche qualificati per la semifinale di Conference League. Insomma, i sardi avranno una bella gatta da pelare. Però mancano pochissime partite alla fine del campionato, e l’undici di Nicola non può permettersi di lasciare punti per strada. Soprattutto nelle gare casalinghe. Fermo restando che anche un pareggio contro la Fiorentina sarebbe un buon risultato”.

E ancora: “La Fiorentina è una squadra di qualità. Manovra benissimo a centrocampo e poi come terminale offensivo ha Kean, che non appena riceve un pallone lo sfrutta nel migliore dei modi. Secondo me domani la Viola farà la partita e terrà in mano il pallino del gioco, mentre il Cagliari cercherà di ripartire e di pungere in contropiede. Sarà questo il canovaccio tattico, facilmente prevedibile, del match. I sardi non possono giocare a viso aperto con la Fiorentina, perché sono tecnicamente e qualitativamente inferiori. Dovranno piuttosto essere bravi a sfruttare ogni minima occasione che Ranieri e compagni gli concederanno”.