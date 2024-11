A Lady Radio ha parlato Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e attuale opinionista viola. Queste le sue parole: “Kean sta riscalando il palcoscenico che gli è stato dato a 16 anni, in queste ultime stagioni ha fatto sali scendi. Ora sta costruendo un nuovo percorso, lasciando da parte il passato. Nella Fiorentina è coccolato, in Nazionale è come la Juventus, si deve conquistare tutto. Infatti titolare gioca Retegui. Magari questo può essere sia da stimolo che da freno”.

E ancora: “A Kean adesso non vanno tolte certezze. E' importante aver trovato due giocatori come Gudmundsson e Beltran, due giocatori che sanno giocare dietro a una punta come Kean. A Beltran non si è riconosciuto quando ha fatto vedere in queste quattro partite. Ora spero inizi a fare anche gol. Se Beltran continua a giocare così non so se l'islandese possa rientrare subito titolare. Poi se un giorno Kean è fuori, puoi pensare anche di mettere Gudmundsson prima punta con Beltran dietro. Oggi l'argentino deve giocare lì, ha trovato la sua dimensione”.

E su Pongracic: “Mi domando solo se possa giocare sul centro-sinistra. Ora ci sono tante partite, se Comuzzo e Ranieri continuano così perché Palladino dovrebbe cambiare? Terracciano? Oggi sa quale è il suo ruolo e la Fiorentina sa che quando lo chiama in causa lui c'è. In questi quattro anni ha sempre risposto presente. Poi se lo paragoniamo a De Gea si commette un errore. Martinelli va valorizzato, io lo manderei a giocare, assolutamente. Così l'anno prossimo ci rendiamo conto di cosa la Fiorentina ha in mano".