Dodô fa il fratello maggiore con Harder: "Fratellino, le sconfitte servono per maturare, hai un futuro meraviglioso. Stiamo insieme"

Un rapporto molto stretto Dodô l'ha costruito anche con alcuni ragazzi della Primavera viola, tra cui Jonas Harder, già affacciatosi tra i grandi in Conference. Su Instagram il brasiliano ha voluto consolare così il classe 2005 per la finale Scudetto persa ieri:

“Fratellino queste cose succedono, sei in una fase di crescita professionale e le sconfitte servono per maturare. Sono orgoglioso di te, devi sempre scendere in campo per divertirti, il calcio è gioia e hai un futuro meraviglioso. Stiamo insieme”