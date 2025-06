Clamoroso in casa Prato. Il presidente della società toscana Stefano Commini, in un'intervista a "Il Gioco è Fatto" a TV Prato ha dichiarato che non iscriverà la squadra alla prossima Serie D. Queste le sue parole:

“Commini si vede fare la manifestazione contro. Commini deve dire, deve fare. Commini ci ha messo i soldi solo lui fino ad adesso. E ora sapete che dice? Dice che non ci mette più i soldi e che lunedì non iscrive la squadra alla Serie D. Se devo prendermi tutto questo fango dopo i milioni spesi, anche se non abbiamo raggiunto risultati apprezzabili l'ho sempre ammesso. Ai tifosi interessa solo questo e l'amore per la maglia loro ce l'hanno. Poi vengono altri soggetti, che fanno parte della cordata e dicono: “Commini vattene”. Va bene, Commini se ne va la prossima settimana e così sono tutti contenti. Sono da solo. Basta. Sono disposto a cedere il Prato a zero".