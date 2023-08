L'ex viola Mati Fernandez annuncia la sua partita d'addio. E sceglie una data maledettamente romantica

L'ormai ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Matias Fernandez è pronto a salutare definitivamente il calcio. Dopo aver annunciato ufficialmente il suo ritiro a febbraio, il centrocampista cileno ha organizzato la sua partita d'addio, che si giocherà a casa sua, in Cile (allo stadio ‘Monumental’).

La scelta della data non è casuale: un giorno romantico per un calciatore maledettamente romantico. Mati Fernandez lascerà il calcio il 14 ottobre, 14 come il suo storico numero di maglia, che ha scelto di rappresentare anche a Firenze in maglia viola.