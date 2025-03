Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato al TGR Toscana, intervenendo sulla vittoria viola contro il Lecce e non solo, intervenendo anche sul prossimo turno di Conference: “Kean è un giocatore importante, niente di nuovo. Sposta gli equilibri e il suo ritorno è importante in vista di un filotto di partite difficili a partire da quella contro il Panathinaikos di giovedì. Questo mese di marzo sarà importantissimo e ritrovare Kean vuol dire ritrovare il vertice offensivo che garantisce gol e tanta sicurezza”.

E sulla sfida di Atene: “La capitale greca di certo non evoca buoni ricordi, ma spesso dai brutti ricordi nascono quelli buoni. Credo che la Fiorentina possa arrivare in finale di Conference, solo il Chelsea è più forte. I giocatori non devono avere paura di nulla, ma in campo ci vanno loro”.