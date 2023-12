Ten Hag ha perso di mano addirittura il 50% dello spogliatoio al Manchester United? Così non sembra. A placare gli animi ieri sera ci ha pensato il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, attualmente in prestito ai Red Devils.

Dopo la pesante vittoria casalinga col Chelsea per 2-1, il classe ’96 marocchino ha parlato a Bein Sports esprimendo parole di chiaro sostegno per l’allenatore che tanto gli ha dato in carriera: “Siamo tutti con lui. È un allenatore fantastico, ho lavorato con lui diversi anni fa all’Utrecht e già allora era un tecnico incredibile. Adesso però è tra i migliori al mondo, ha più esperienza. Ha fatto un lavoro fantastico ovunque sia andato”.