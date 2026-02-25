Dal Paris FC al Barcellona, i tanti che si sono interessati a Kean. Ma la Fiorentina ha tenuto un'unica linea...

Nel mercato di gennaio la Fiorentina non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di far partire Moise Kean e nessuna trattativa è stata intavolata per il centravanti.

Tante squadre

Però, secondo quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, in tanti ci hanno provato ad affacciarsi e si sono interessati al centravanti viola. A cominciare dal Paris Fc, poi un paio di club in Inghilterra, fra cui il Fulham, fino ad arrivare all'Al Hilal di Inzaghi che lo aveva ipotizzato come sostituto di Marcos Leonardo. Per quanto riguarda invece il Barcellona, non c'è statto niente di più di un pour parler.

E da giugno…

Quello che accadrà invece da giugno in poi e tutto da capire, ci saranno diversi elementi da decifrare prima di arrivare ad intuire quale sarà il suo futuro e la sensazione è che possa prospettarsi un'altra estate bollente. C'è una clausola da 62 milioni che vale dall'uno al quindici luglio poi…