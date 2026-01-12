Il Genoa strapazza (e raggiunge in classifica) il Cagliari: la Fiorentina dista tre punti dalla salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Va verso il termine questa giornata di Serie A: il penultimo atto si è svolto a Marassi, dove il Genoa ha travolto il Cagliari con un netto 3-0.

La cronaca della partita

Lo scontro salvezza si sblocca dopo appena 7 minuti: una difesa troppo leggera del Cagliari si fa infilare da un bel filtrante di Malinovskyi che pesca Colombo, per l'1-0 del Grifone. Sul finale di primo tempo, poi, ci prova Esposito su punizione, ma Leali è attento e devia. Al rientro il Cagliari ci riprova e ha un'occasione d'oro con Luvumbo, che però si fa ipnotizzare da Leali nell'uno-contro-uno. Da qui, gli isolani si sbilanciano offensivamente, lasciando troppe lacune dietro: ne approfitta il Grifone che trova in rapida successione il gol di Frendrup - aiutato da una netta deviazione - e quello del solito Ostigard, di testa, per il 3-0 che stende il Cagliari.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 43, Milan 40, Roma 39, Napoli 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona 13, Pisa 13.