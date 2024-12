La Fiorentina Primavera perde ancora con il Sassuolo e gli cede la testa della classifica

Si è chiusa da pochi minuti la sfida, vero e proprio big match di giornata, tra Sassuolo e Fiorentina Primavera: la squadra ha ceduto per 2-0 ai neroverdi, proprio come in Supercoppa Italiana. Reti di Minta al 21' e rigore conclusivo di Leone al 94': nel mezzo un palo di Tarantino e un rigore negato a Braschi, con la Fiorentina che ha controllato il possesso nella ripresa ma senza grosse occasioni. Sassuolo che tra l'altro ha superato proprio la Fiorentina in testa alla classifica.