Voci su Dodô e Kean a parte, il Napoli si fa il regalo Scudetto: De Laurentiis porta in Serie A un campione d'Europa con il City

In casa Napoli si vocifera anche dell'interesse per alcuni giocatori della Fiorentina. Piace Moise Kean e sembra oggetto da attenzionare anche Dodô, ma per ora sono solo sondaggi. Intanto, però, il club azzurro chiude un colpo incredibile per il campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga firmerà con gli azzurri, lasciando il Manchester City con cui ha vinto praticamente tutto. Domani sarà a Roma per svolgere le visite mediche e poi ufficializzare il contratto.