Milenkovic: "Abbiamo tirato 21 volte verso la porta del Milan. Abbiamo messo i rossoneri nella loro metà campo"

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato nel dopogara contro il Milan: “Altra bella prestazione, ma è mancata la cosa più importante ovvero il risultato. Abbiamo tirato 21 volte nella porta rossonera ma non è arrivato il gol. Dobbiamo continuare a creare tanto e sono sicuro che le reti arriveranno”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo messo il Milan nella sua metà campo e abbiamo giocato bene. Miglioreremo la nostra efficacia sotto porta, ne sono convinto. Faremo di tutto per far segnare i nostri attaccanti”.

E inoltre: "Jovic è un mio grande amico fuori dal campo, ma sul terreno di gioco non ci sono amici. Farà vedere tutto il suo potenziale e il talento che ha. Partita contro il Genk è molto importante per il nostro girone, perché potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Dobbiamo concentrarci al cento per cento per portare a casa il risultato e la qualificazione".