Daniele Carnasciali, ex calciatore viola, ha commentato a Radio Bruno Toscana l'addio di Claudio Ranieri al Cagliari: “Ha scelto il momento più adatto, non avevo dubbi. Ha ottenuto il coronamento perfetto salvando il Cagliari. Il campionato col Leicester è stata la cosa più grandiosa mai fatta, rimarrà nella storia ancora per sempre. Ovunque vada, da Valencia a Londra, viene sempre ricordato con il massimo affetto”.

Sulla gara di stasera

“Non sarà una partita facile per la Fiorentina, soprattutto perché tra meno di una settimana c'è una finale da vincere. E' inutile negarlo, i calciatori avranno la mente rivolta ad Atene. Il Cagliari, però, dopo aver già festeggiato la salvezza, non credo che avrà voglia di metterci tanta verve stasera”.