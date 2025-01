Di Marzio: "Due giocatori della Fiorentina sono stati messi sul mercato. Luiz Henrique, il Botafogo non demorde: servono 30 milioni"

Gianluca Di Marzio, durante il programma Calciomercato - L'Originale di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina finora.

“Il mercato della Fiorentina entra nel vivo: dopo l'arrivo di Folorunsho novità anche in uscita. Ai procuratori di Ikonè e Kouamè è stato detto di trovarsi una squadra, sono sul mercato e verranno sostituiti in caso partissero: Ikonè ha qualche offerta dall'estero, per Kouamè c'è solo l'imbarazzo della scelta in Serie A, Parma e Torino su tutte. Per Luiz Henrique il Botafogo non demorde, e chiede 30 milioni, d'altra parte è il Pallone d'oro sudamericano. La Fiorentina vuole prenderlo, è il primissimo obiettivo di Commisso e società. Piace ancora Coulibaly del Parma, in scadenza a giugno, ma arriverà solo se Kayode va via”