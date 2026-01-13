Baldanzi non esclude Harrison, si va verso un nuovo cambiamento della squadra. Il sì del giallorosso a Firenze
Tommaso Baldanzi in azione
L'arrivo di un giocatore come Baldanzi non ostacola a priori quello di un altro esterno offensivo come Harrison.
Verso il 4-2-3-1
Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che si va verso un passaggio al 4-2-3-1 che richiede questo tipo di profili. Giusto per ribadire che uno non esclude l'altro come poteva invece sembrare in un primo momento.
L'assenzo di Baldanzi
A proposito di Baldanzi, sul quotidiano sportivo si legge anche che il giocatore ha già dato il suo assenso all'affare coi viola e che si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 12-13 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
💬 Commenti (5)