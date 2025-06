Questo pomeriggio l'ex portiere della Lazio Fernando Orsi, durante un intervento a Radio Bruno, ha avuto modo di commentare l'imminente arrivo di Stefano Pioli a Firenze, e quello possibile di Ciro Immobile.

"Stefano Pioli rappresenta una certezza fondamentale, avendo costruito un percorso significativo. Attualmente, è tra i tecnici più rilevanti a livello europeo, il che segna un progresso notevole per la Fiorentina. I viola non ingaggiano un allenatore a caccia di esperienza, ma un tecnico esperto. La scelta di un profilo come quello di Pioli è un messaggio forte: la società intende innalzare gli standard e competere per obiettivi di maggiore rilievo. Pioli uomo giusto per vincere la Conference? Questo obiettivo è assolutamente ragionevole, considerato che si tratta di un allenatore di grande prestigio. Pioli mi sembra particolarmente adatto a una squadra come la Fiorentina, che mira a affermarsi nel panorama calcistico italiano ma anche europeo: il club vuole emergere e smettere di galleggiare e lui è l'uomo giusto. Sono convinto che con l’esperienza accumulata negli anni possa fare molto bene in una piazza come Firenze”.

“Immobile accrescerebbe il livello dell'attacco della Fiorentina. Con Kean.."

Un commento anche sulle voci a riguardo di un interessamento per Immobile: “Nella vita e hai fatto tanti gol è impossibile che ti dimentichi a farli. Secondo me è un bel nome per i viola, non so se sia vero o meno ma è un giocatore che ha tanta voglia di riscatto. Arriverebbe poi in una piazza dove immagino sarebbe accolto molto bene, e che rappresenterebbe una grande alternativa a Kean: con questi due in attacco diventi pericolosissimo, sono due prime punti che potrebbero benissimo alternarsi e darsi il cambio a vicenda. Un suo arrivo non abbasserebbe certo il livello dell'attacco gigliato, anzi il contrario”.

“Pioli conosce bene Cataldi, ancora non è detta l'ultima parola”

Ha poi concluso parlando di Cataldi: “Pioli ha una buona conoscenza delle caratteristiche di Danilo. A Firenze, Cataldi ha dimostrato il proprio valore; nonostante l'infortunio, è un giocatore in grado di fornire un contributo significativo a una squadra di alto livello. Se la Fiorentina decide di trattenerlo, porterà quel giusto equilibrio necessario per favorire anche la crescita dei giovani giocatori”.