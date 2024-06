Si avvicina l'appuntamento con il ballottaggio per la poltrona di sindaco di Firenze. Il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, intervenuto su Lady Radio, è tornato a parlare della questione stadio.

“Le prime demolizioni sono partite nel mezzo della campagna elettorale per mettere le mani sullo stadio e anche la palestra è stata chiusa - ha detto - Ma si può ancora fermare tutto. L'idea non è quella di lasciare lo stadio così com'è, c'è bisogno di un restauro, che costa 120 milioni e 100 sono anche finanziati. Se non si trovano i fondi, c'è il grave rischio che per tre stagioni debbano venire allo stadio in numero contenuto”.

E poi: “Bisognava prima costruire il nuovo stadio poi il Franchi poteva essere restaurato. Da membro della commissione che ha giudicato i progetti, dico che dal punto di vista architettonico è bello, ma la nostra idea è quella di trasformare il Franchi in un centro di produzione culturale e di sviluppo. Prima però dobbiamo dare il via libera al nuovo stadio, farlo con soldi privati, o con project financing che è un'opportunità molto ghiotta, non c'è il rischio di non trovare investitori”.

Sull'area dove costruirlo: “Caserma Perotti? C'è stato il ministro dello sviluppo economico a favore. E' una delle due zone di Firenze che si devono verificare ed è una verifica che si fa velocemente. E ci sarebbe anche un'alternativa nel caso... La mia preferenza è comunque per questa soluzione per il traffico e i collegamenti, ma anche la Mercafir non era una cattiva idea”.