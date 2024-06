Schmidt all'attacco: "Nardella si vergogni a parlare di stadio. Dovrebbe nascondersi e chiedere scusa a Firenze, invece fa la lezione"

“Nardella si vergogni di parlare dello Stadio". Così il candidato del centrodestra a Firenze Eike Schmidt ha risposto con toni piccati alle dichiarazioni del sindaco uscente Nardella. “Dovrebbe nascondersi, chiedere mille volte scusa alla città, ai tifosi, alla società squadra e ai fiorentini, e invece fa la lezione”

E ancora: "Se Firenze si trova con una bega giudiziaria con la società la colpa è solo sua, che ora invece va a Strasburgo con uno stipendio d’oro lasciandoci indebitati, con il Franchi in ristrutturazione ma senza i fondi per completare il restauro, e con i lavori in mano a una ditta interdetta da appalti pubblici per un anno perché indagata per frode in pubbliche forniture. Piccolo particolare di cui il Comune non si cura”.