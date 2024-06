Un botta e risposta senza fine. E il futuro della casa della Fiorentina è un enigma: senza il restyling il Franchi va verso l'inagibilità

Prosegue il botta e risposta tra Fiorentina e Comune di Firenze per quanto riguarda lo stadio Artemio Franchi. Nuova puntata, con uno scenario cupo che potrebbe presentarsi sul futuro dell'impianto sportivo.

Franchi inagibile? Possibile se…

Nessun problema per quanto riguarda la stagione 2024/25, per la quale sono stati definiti settori di intervento e ripartizione dei posti per i tifosi. Ma come riporta la Repubblica di Firenze, il problema potrebbe riguardare il dopo. Se i lavori dovessero essere sospesi, senza restauro e interventi di verifica, potrebbero subentrare situazioni di criticità date dallo stato del cemento armato. Lo fanno sapere i tecnici di Palazzo Vecchio: se non si prosegue con il restauro, si può arrivare all'inagibilità del Franchi.