Il difensore del Genk Mark McKenzie, autore del gol pareggio del 2-2, ha parlato dopo la partita contro la Fiorentina: "Sono felice di regalato alla squadra un punto grazie al mio gol, ma è stato un lavoro di squadra. Sono davvero contento di come ci siamo comportati oggi. Abbiamo davvero fatto il possibile l'uno per l'altro ed è così che abbiamo resistito contro una squadra come la Fiorentina. È una buona partenza in vista delle prossime partite e per la nostra avventura europea".

E ancora: “Abbiamo ripreso la gara con carattere, è un peccato che l'ultimo pallone sia finito sul palo, ma dobbiamo essere contenti di quanto fatto. In fondo è pur sempre la Fiorentina, tutti sanno che è una buona squadra”