Palladino si presenta a Verona con due dubbi: ballottaggi in difesa e a centrocampo. Adli e Colpani mettono il Napoli nel mirino

Questa mattina la Fiorentina di Raffaele Palladino, prima di partire alla volta di Verona, ha svolto la sessione di rifinitura all'interno del Viola. E l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa gigliata, sopratutto per quello che riguarda le condizione degli infortunati e di quelli in dubbio. Con il ritorno di Moise Kean dopo la squalifica e l'indisponibilità di schierare Gosens a causa della diffida, sono due ballottaggi per il tecnico napoletano.

I ballottaggi sono due: Palladino farà la sua scelta domani

Il primo riguarda quello relativo al difensore centrale e a chi verrà schierato accanto a capitan Luca Ranieri. Nelle ultime giornate Palladino ha preferito schierare Pongracic preferendolo a Comuzzo, che nel frattempo è stato utilizzato anche come terzino destro, e domani potrebbe essere nuovamente cosi: secondo quanto filtra dal centro sportivo viola il croato sembra essere ancora il favorito tra i due. Il secondo è a centrocampo, anche questo un leitmotiv delle ultime settimane: il dubbio è tra Cataldi e Mandragora, con il primo che potrebbe nuovamente partire dal primo minuto come domenica scorsa contro il Como.

Aldi e Colpani mettono il napoli nel mirino, meno probabile un ritorno in campo in Conference League

Per quello che invece riguarda gli infortunati, a parte Gudmundsson che avrà bisogno di almeno un mese di riposo, non va tanto meglio a Colpani e Adli. I due non sono ancora al 100% e, anche per non rischiare ricadute successive, probabilmente resteranno a riposo per un altro paio di partite. Il loro rientro in campionato è previsto per la sfida contro il Napoli, piu basse le possibilità di ritrovarsi in Conference League per l'andata contro il Panathinaikos.