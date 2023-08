Il giornalista Stefano Borghi ha commentato la situazione della Fiorentina sul proprio canale YouTube, cominciando dall'ultimo pareggio contro il Lecce: “La Viola è ancora alla ricerca della miglior condizione. Fa sprazzi di calcio splendido, come l'azione del secondo gol di domenica: sono i due mediani a finalizzare, dimostra che la squadra ha tante soluzioni. Ma non ha la tenuta dei 90 minuti e il problema della squadra è tutto qui. Se non domina e non si diverte, fatica terribilmente; lo abbiamo visto nel preliminare”.

Su Nico Gonzalez: “Il risultato splendido della Fiorentina è essere riuscita a trattenere il suo 10. Questo deve essere l'anno grosso di Gonzalez, è il valore tecnico più rilevante di una squadra che ne ha tanti. Conference? Mi aspetto che la Viola la ribalti, sarebbe veramente brutto non partecipare alle coppe”.

Sulla sfida contro l'Inter: “Per i nerazzurri, sarà il primo impegno provante della stagione. La gara tra nerazzurri e viola sarà brillante, una delle più interessanti della giornata”.