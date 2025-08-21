Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a TV8 prima della gara di andata contro il Polissya commentando le vicende di mercato viola.

Ferrari ha prima parlato di Pioli: “Una scelta maturata conoscendo la persona. Abbiamo già lavorato insieme, ma soprattutto vedendo quanto era felice alla prima telefonata. Da lì abbiamo voluto soltanto ad alzare l'asticella, il nostro obiettivo. Questa è una bella Fiorentina, con una base importante. Abbiamo tenuto tutti i giocatori importanti e da lì abbiamo aggiunto qualità. Non so se è la Fiorentina più forte”.

Su Kean

E poi su Kean: “Sta benissimo con noi, siamo ai dettagli sul rinnovo. Lui è stato il primo a dirmi che stava bene a Firenze, anche se le tentazioni sono state tante”.

Su Piccoli

Sul nuovo acquisto in attacco di Piccoli ha detto: “Siamo vicini. Se arriverà, prenderemo un altro giocatore italiano e di prospettiva. Si tratta di un altro sforzo economico con lo scopo di alzare l'asticella. Mercato? La squadra è già pronta, è una signora squadra così, poi in questi 10-11 giorni di mercato può succedere di tutto. Ma già oggi siamo messi molto bene”.

Su Beltran

E su Beltran Ferrari ha detto: “Beltran? Con lui abbiamo un bellissimo rapporto. Anche lui ha maturato l'idea di cimentarsi in altri campionati, vediamo”.

