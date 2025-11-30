Carlo Conti annuncia i cantanti di Sanremo: due tifosi della Fiorentina in gara

E' arrivato il tanto atteso annuncio di Carlo Conti sui cantanti che saranno in gara a Sanremo 2026. Il conduttore e tifoso viola ha dato la lista dei big in gara nell'edizione di pranzo del TG1.

Due tifosi viola in gara

Presenti in gara altri due noti tifosi della Fiorentina: Marco Masini, che sarà in coppia con Fedez, e RAF. Masini è alla seconda partecipazione consecutiva.

La lista completa

Questa la lista completa dei cantanti big in gara: