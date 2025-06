Piccinetti: "Prima arriva il comandante e meglio è. Pioli un equilibratore, con lui non si sbaglia, Farioli invece..."

Non c'è dubbio che la Fiorentina abbia come priorità in questo momento scegliere il prossimo allenatore.

“Prima arriva il comandante e meglio è”

“Prima arriva il comandante e meglio è - ha detto su questo argomento l'ex giocatore viola e tecnico della Primavera gigliata, Claudio Piccinetti, su Lady Radio - questo perché porta delle idee, dice come vuol far giocare la squadra e indica le caratteristiche dei giocatori da prendere".

“Si riparte da zero”

Con un nuovo allenatore “è come ripartire da zero - ha proseguito Piccinetti - Il mio preferito? Pioli, è un equilibratore, un grandissimo conoscitore di calcio, con lui non si sbaglia. Farioli è intrigante per molti aspetti”.