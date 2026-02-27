Le condizioni di Gosens: operazione scongiurata, tornerà in campo con una protezione. Il report medico della Fiorentina

Nell'ultima azione di Fiorentina-Jagiellonia, Robin Gosens ci ha rimesso… la faccia. Nel tentativo di allontanare il pallone, il tedesco si è infortunato ed è stato costretto a uscire subito per accertamenti immediati. Il club ha reso note le sue condizioni: non è risultata necessaria l'operazione, ma Gosens dovrà scendere in campo con una protezione specifica. Di seguito il comunicato ufficiale.

Le condizioni di Gosens: trauma maxillo-facciale

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.

Il report medico della Fiorentina

Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione.