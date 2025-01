Due le italiane scese in campo in questo martedì sera di Champions League, dopo la vittoria schiacciante dell'Atalanta per 5-0 sullo Sturm Graz. A Bologna, infatti, gli uomini di Italiano hanno vinto 2 a 1 contro il Borussia Dortmund; trasferta belga per la Juventus, che si ferma sullo 0-0 contro il Club Brugge.

Al Dall'Ara il risultato si sblocca dopo appena 15 minuti, con Guirassy che porta avanti il Dortmund su rigore causato da Holm. Dalla padella alla brace per i felsinei, che perdono Orsolini per infortunio al 35simo. Tuttavia, al 71simo ecco la svolta della partita, con Dallinga che trova il gol del pareggio e Iling-Junior che, nemmeno un minuto dopo, regala la vittoria ai rossoblù. La Juventus invece non va oltre lo 0-0 contro il Club Brugge, in una partita brutta e abbottonata, trovando l'ennesimo pareggio stagionale.

Juventus che ha raccolto 12 punti finora, sedendosi al 14simo posto; Bologna che trova la sua prima vittoria, seppur inutile, nella competizione europea. Rossoblù già matematicamente eliminati a causa della vittoria dello Stoccarda con una giornata d'anticipo.