Tutto facile per l'Atalanta, che in Champions travolge lo Sturm Graz al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini vince e si diverte

Il settimo turno della fase campionato di Champions League si apre con due anticipi, tra cui Atalanta-Sturm Graz: al Gewiss Stadium finisce 5-0. Ad aprire le marcature al dodicesimo minuto è il solito Mateo Retegui, al suo 17simo gol stagionale (il terzo in Champions): terza partita consecutiva che vede Retegui a segno, dopo aver colpito anche Juventus e Napoli nelle scorse giornate di campionato. Al 58simo arriva il raddoppio: Cuadrado salta secco l'uomo e mette nel mezzo, Pasalic non può sbagliare. Appena 4 minuti dopo è De Ketelaere a segnare, su sviluppi di calcio d'angolo. Il 4-0 arriva al 90simo: stavolta è Lookman a chiudere i conti. A partita ampiamente finita c'è gloria anche per Brescianini, per il 5-0 finale.

Atalanta che, con questa vittoria schiacciante, si trova al terzo posto in attesa delle avversarie che giocheranno stasera. Alle 21 le altre due italiane in campo: il Bologna di Italiano affronterà il Borussia Dortmund al Dall'Ara, mentre la Juventus sarà impegnata allo Jan Breydel Stadion contro il Club Brugge.