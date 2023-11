Per un Biraghi che va in tribuna c'è un Bonaventura pronto a partire titolare: Spalletti punta ancora sul centrocampista della Fiorentina

Questa sera alle 20.45 l'Italia affronterà la Macedonia del Nord in un match cruciale per il cammino verso Euro 2024. Come sappiamo Cristiano Biraghi non è rientrato tra i convocati e siederà in tribuna, al contrario di Bonaventura che invece è al centro dei piani di Luciano Spalletti.

Il ct, infatti, dovrebbe puntare su di lui dal primo minuto proprio come fece contro Malta. Nell'occasione Jack segnò un gol meraviglioso, e la speranza è che possa farlo anche stasera. Per lui un ruolo da mezz'ala nel centrocampo a tre, verosimilmente accanto a Jorginho e Barella.