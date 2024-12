La risposta c’è stata. Seppur non nel momento migliore, seppur con tanti errori, seppur rischiando di perderla in ogni momento, ma la Fiorentina a Torino è rimasta in piedi nel momento più complicato e poi ha colpito come accade spesso e volentieri nel calcio. Un ko poteva aprire una mini crisi, dopo il grandioso inizio di stagione. Invece questo punto lascia la squadra gigliata lassù e soprattutto serve per il morale in vista della sfida delicata contro il Napoli.

La scelta per Colpani

Certo, ci sarà da rivedere qualcosa: probabilmente serve un centrocampista in più e maggiore equilibrio. Così come occorre un mercato importante. In difesa Comuzzo e Ranieri avrebbero bisogno un po' di rifiatare. Sugli esterni servono giocatori che strappano di più: ci teniamo questo Sottil, ma Colpani può e deve dare indubbiamente di più. E se in questo momento l'ex Monza non ce la fa è forse già arrivato il momento di fare qualche scelta.

Discorso diverso per Gudmundsson

Discorso diverso per Gudmundsson: su di lui si insisterà perché è troppo importante recuperarlo. Dai suoi miglioramenti passerà molto del futuro viola e dei sogni europei. In questo momento manca terribilmente ad una Fiorentina che non è brillante come nella prima parte di stagione, ma rimane a galla grazie a due calciatori che continuano a fare la differenza: De Gea in porta e Kean davanti. Due stelle che in questo momento stanno tenendo la squadra in una posizione di classifica che rimane ottima e che, guardando le altre, può essere ancora consolidata.

E poi…

Milan, Roma e la stessa Juventus in questo momento non brillano. Per questo deve rimanere l’ottimismo e si deve cercare subito di mettere qualche pezza ad una squadra che fino ad oggi ha dato sicuramente di più di quello che era nelle proprie possibilità. Tra Fiorentina e Juventus il bicchiere mezzo pieno è colorato di viola, non di bianconero.