Bentornato calciomercato. Le trattative non si fermano mai, ma la finestra invernale si è aperta quest'oggi in Serie A e vedrà il suo gong finale il primo giorno di gennaio alle 20:00. Ci sarà da fare in casa Fiorentina, tra rinforzi necessari per continuare a sognare un ritorno nell'Europa che conta (oltre a sopportare il peso delle quattro competizioni) e cessioni per sfoltire la rosa.

Né Mazzocchi, né Zanoli…

E se a Firenze niente sembra ancora particolarmente caldo, altre squadre hanno messo a segno i primi colpi, sfoltendo i nomi usciti anche in ottica viola. In giornata il Napoli ha chiuso per Mazzocchi, con Zanoli che a questo punto viaggia in direzione Genoa.

… E probabilmente nemmeno Terracciano

Ma la vera notizia di giornata è il sorpasso del Milan sulla Fiorentina per Filippo Terracciano. I viola avevano offerto circa 2,5 milioni per il jolly dell'Hellas Verona, ma i rossoneri nel pomeriggio hanno incontrato l'agente del ragazzo riscontrando la totale apertura al trasferimento a Milano. Il club lombardo vuole chiudere l'affare, con le cifre che si aggirano intorno ai 4-5 milioni. Contratto di 5 anni al classe 2003.

Occhi puntati all'estero, ma c'è l'occasione Ngonge

Si guarda dunque all'estero per il terzino destro, con il nome di Lukas Klostermann del Lipsia che sembra tra i preferiti. Stesso ragionamento per l'esterno d'attacco, con il solito Beste in lista, oltre alla novità Calvin Stengs del Feyenoord. In Italia c'è l'occasione Ngonge, con l'Hellas che ha bisogno di cedere e ha trovato l'accordo con l'Aston Villa (10 milioni), ma il giocatore vuole rimanere in Italia.

Capitolo cessioni

Per quanto riguarda le uscite: Pierozzi verso la Cremonese, non più Spezia. Si valuta la cessione in attacco: Brekalo il primo indiziato, ma occhio alle possibili offerte per Ikoné. Intanto in Serie C il giovane difensore viola in prestito Dutu passa dall'Ancona alla Virtus Francavilla.