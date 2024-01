Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l'Hellas Verona e l'Aston Villa avrebbero trovato l'intesa per Cyril Ngonge. Il club veneto si è lanciato nel mercato in uscita, con Hien già all'Atalanta, Terracciano in direzione Milan, Honlga al Granada e Gunter verso Como.

La società gialloblù, viste anche le difficili vicende societarie ha bisogno di vendere e l'ultima offerta arrivata è quella per Ngonge, attaccante seguito anche dalla Fiorentina. L'Aston Villa ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il giocatore, con l'Hellas che avrebbe già accettato verbalmente la cifra, visto che il giocatore era arrivato a parametro zero la scorsa estate e dunque la plusvalenza sarebbe importante.

Adesso però c'è da capire che cosa vuole fare lo stesso Ngonge, che sembra preferire una Serie A dove si è trovato benissimo. La Fiorentina lo ha nel mirino da tempo e adesso deve fare i conti con la pretendente inglese.