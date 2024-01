In casa Fiorentina l'entusiasmo per le tre vittorie consecutive e il quarto posto conquistato ha contagiato un po' tutti, anche chi è attualmente ai box per infortunio. A dimostrarlo è un video postato da Dodo nelle proprie storie di Instagram, nel quale si vede Nico Gonzalez intonare una canzone latinoamericana… Con qualche stonatura qua e là.

Il brasiliano si è complimentato scherzando con il compagno: “Questo grande cantante è il migliore di tutti”, che ha risposto ridendo: “Menomale che ci sono io, sennò questo spogliatoio è un cimitero, fratello”