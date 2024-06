Nuova esperienza in Serie B per Bianco? Palladino (per il momento) dice no: prima il ritiro al Viola Park

Il Bari sta cercando risorse per potenziare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Uno dei reparti da rivoluzionare è il centrocampo, punto debole dell’anno scorso.

Magalini valuta Bianco

Il direttore sportivo Magalini in questi giorni ha valutato il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco. L’intenzione del club di Commisso, però, è quella di valutare il calciatore classe 2002 in ritiro e capire se sia pronto per la Serie A.

Ma Palladino prima vuole vederlo al Viola Park

Secondo quanto riporta pianetaBari.com, proprio la società di De Laurentiis è in prima fila per accogliere il giovane, poiché l’ex dirigente del Catanzaro lo apprezza molto e sembrerebbe disposto ad aspettarlo fino all’ultimo giorno di agosto.