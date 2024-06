Desolati: "Le ambizioni della Fiorentina? Non le vedo. Kean ha giocato poco ma ha delle doti"

Cristiano Desolati, storico ex viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha commentato il periodo estivo della Fiorentina, tra nuovo allenatore e nuovi acquisti:

“Non capisco le ambizioni della Fiorentina”

“Non ho ancora capito le ambizioni della Fiorentina. E' un peccato che non ci siano viola in Nazionale, ma penso che la Fiorentina ne abbia pochi di italiani. Anche il settore giovanile è pieno di stranieri, non so quanto si potrà andare avanti così…”.

Kean?

“L'ho visto poco in realtà, ma da come si muove credo che abbia delle doti. Oggi c'è un modo di giocare diverso e si valorizzano poco gli attaccanti, che spesso ripassano la palla indietro. Personalmente non mi piace il possesso palla, ma oggi sembra che sia il solo a portare i tre punti”.