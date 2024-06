E' un testa a testa agguerrito ma anche paradossale, perché portato avanti a passettini, a piccole promesse: è quello tra Atalanta e Fiorentina per Nicolò Zaniolo. In questo momento, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il vantaggio che potrebbe avere la società viola è quello di proporre un obbligo di riscatto in più, oltre al prestito (ma con diritto) offerto dall'Atalanta. Inoltre a Firenze il classe '99 troverebbe due amici come Ranieri e Kean.

Sul fronte atalantino c'è sul piatto la Champions, così come Scamacca che di passato con Zaniolo ne ha ma soprattutto un contesto più competitivo, se pur con minori garanzie di minutaggio. L'obiettivo di Pradè e Commisso sarebbe però quello di ricomporre il duo Kean-Zaniolo: nessuno dei due club ha ancora sferrato l'assalto decisivo.